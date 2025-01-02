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Происшествия

В Турции предъявили обвинения пяти иностранцам в причастности к теракту в Москве

Фото из интернета. Концертный зал «Крокус Сити Холл», после теракта

Прокуратура Стамбула запросила для пятерых иностранцев от 7,5 до 15 лет лишения свободы по обвинению в участии в вооруженной террористической организации, сообщает Anadolu.

Следствие считает, что задержанные поддерживали контакт с исполнителями теракта в московском «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 145 человек. Подозреваемых арестовали в марте 2024 года на границе с Ираном. Среди них — гражданин Таджикистана, гражданство остальных не уточняется.

Один из исполнителей теракта, Шамсиддин Фаридуни, по данным следствия, жил в Стамбуле в квартире одного из задержанных — Мутеулло Асоева. Асоеву, согласно материалам дела, предлагали 800 тысяч рублей за то, чтобы он заложил бомбу в ТЦ «Вегас» в Москве. Однако он отказался, опасаясь за свою жизнь.

Напомним, 22 марта 2024 года в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. По сведениям Следственного комитета России, в теракте погибло 145 человек.

Отметим, ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле», взяла на себя группировка «Исламское государство». Впоследствии ФСБ задержала 11 человек, большинство из которых оказались гражданами Таджикистана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315926/
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