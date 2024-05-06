В Бишкеке выявили притон с боди-массажистками

В Бишкеке выявлен притон, где девушки оказывали услуги так называемого боди-массажа. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

Оперативники районного управления внутренних дел провели рейд «Бабочка», во время которого поступила информация о том, что в одном из домов на улице Панфилова оказывают интимные услуги. Также стало известно, что там делают массаж обнаженные девушки.

«Факт зарегистрирован по статье «Содействие проституции и разврату», начато досудебное производство. По указанному адресу находились несколько девушек, среди которых 25-летняя Э.Н. доставлена в РУВД как организатор притона», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что она получала 50 процентов прибыли, заработанной путанами. Девушку водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие продолжается.

Правоохранители просят горожан и гостей столицы сообщать в милицию о подобных местах по номерам телефонов: 0508111112, 0312566043 или 102. Анонимность гарантируется.