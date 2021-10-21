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Сюжет: Кражи невест и ранние браки

В Чуйской области четверо мужчин похитили девушку. Их задержали

Задержаны четверо подозреваемых в похищении девушки для вступления в брак. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 19 октября в 11.28 часов в милицию поступила информация о похищении 18-летней девушки. Сообщалось, что произошло это на одной из улиц села Киргшелк.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Похищение лица с целью вступления в брак» УК КР. Милиционеры нашли девушку в одном из домов города Токмака. По подозрению в совершении преступления задержаны четверо молодых мужчин. По предварительной версии, девушка была на свадьбе подруги в Токмаке, там она познакомилась с одним из похитителей. Молодой человек без согласия девушки похитил ее со своими друзьями, чтобы вступить с ней в брак. Потерпевшая передана родителям. Подозреваемые водворены в ИВС», — сообщили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211172/
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