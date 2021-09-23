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Сюжет: Кражи невест и ранние браки

В Чуйской области похитили девушку. Подозреваемого задержали

Инспекторы УОБДД по Чуйской области пресекли попытку похищения девушки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что сегодня всему личному составу была передана ориентировка о том, что примерно в 03.00 в новостройке «Ак-Ордо-3» была похищена 20-летняя девушка. Ее увезли неизвестные люди на автомашине Audi.

«После введенного плана «Перехват» во время рейда инспекторы остановили авто, где находились парень и девушка. При опросе выяснилось, что девушку похитили для вступления в брак. Водитель ехал в Токтогульский район. 23-летний водитель доставлен в следственную службу Сокулукского района для дальнейшего разбирательства», — сообщили в УОБДД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208052/
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