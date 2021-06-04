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Происшествия
Сюжет: ЧП в армии

ЧП с вертолетом. На место происшествия выехали три бригады скорой помощи

В результате ЧП с вертолетом в местности Кичи-Алай Ноокатского района есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Уточняется, что на место происшествия направлены три бригады скорой медицинской помощи Центра общеврачебной практики. При поступлении пострадавших в стационары будет дана дополнительная информация.

Напомним, сегодня в Ноокатском районе Ошской области упал вертолет Ми-8 МТ. По официальным данным, пострадали три человека. В Минобороны утверждают, что воздушное судно совершило аварийную посадку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196482/
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