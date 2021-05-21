Ала качуу. Двое парней похитили девушку и пытались увезти в Таласскую область

Двое парней в Бишкеке похитили 19-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, вчера примерно в 22.00 всему личному составу была дана ориентировка, что инцидент произошел в Октябрьском районе столицы. Девушку посадили в авто и увезли в неизвестном направлении.

На стационарном посту «Сосновка» примерно в 00.30 правоохранители остановили авто Honda Odyssey, в которой находились двое парней и девушка. Выяснилось, что они похитили бишкекчанку и пытались отвезти ее в Таласскую область. Задержанных передали в УВД Октябрьского района столицы для дальнейшего разбирательства.