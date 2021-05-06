В селе Лебединовка похитили 26-летнюю девушку

В селе Лебединовка Чуйской области неизвестные похитили 26-летнюю Изат Курбанову. Об этом 24.kg сообщили родные девушки.

Фото родных девушки. Изат Курбанова

По их словам, девушку украли возле магазина «Шекер». Момент похищения зафиксировала видеокамера.

В ГУВД Чуйской области подтвердили 24.kg информацию и сообщили, что Изат Курбанову похитили накануне. С заявлением в милицию обратилась сестра девушки.

«В дежурную часть ОВД Аламединского района с заявлением обратилась гражданка К.Ф. 2001 года рождения. Она просила принять меры в отношении неизвестных, которые 5 мая 2021 года примерно в 23.00 похитили ее сестру. Мужчины посадили девушку в машину марки «Тойота Камри» и скрылись. Факт зарегистрировали в АИС ЕРПП и начали досудебное производство. Милиционеры уже установили личность мужчины, похитившего девушку. На место его проживания выехали сотрудники милиции», — сообщили в ГУВД.