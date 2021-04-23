За три года возбуждено шесть дел по контрафакту

За три года с момента введения Единого реестра преступлений и проступков сотрудниками следственных подразделений РОВД и ГСБЭП выявлено шесть случаев контрафакта. Об этом сегодня во время круглого стола сообщил начальник отдела Следственной службы Министерства внутренних дел Азамат Дуйшеналиев.

По его словам, в Уголовном кодексе есть статья 199 по авторским и смежным правам и правам правообладателей. По этой статье и начинали досудебное производство. При этом по одному делу принято решение о прекращении. По остальным пяти материалам проводится расследование. Кроме того, есть статья Уголовного кодекса за незаконное использование чужого товарного знака.

«Здесь обязательным признаком преступления является причинение крупного ущерба в размере 50 тысяч сомов. Следственными управлениями ГСБЭП и УВД было расследовано 25 досудебных производств, их них по трем было принято решение о прекращении дел. По 22 фактам ведется расследование», — рассказал Азамат Дуйшеналиев.