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За сбыт наркотиков мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы, а потом оправдали

Московский районный суд оправдал мужчину, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, что 14 мая 2018 года в селе Беловодском милиция задержала Ш. А. за хранение и сбыт героинового препарата весом 1 килограмм 825 граммов. В ходе следствия Ш. А. указал, что наркотическое вещество он получил от жителя Токтогульского района С. Э.

«Московский районный суд признал Ш. А. виновным и приговорил к 14 годам лишения свободы. На основании показаний Ш. А. был задержан житель Токтогульского района С. Э. В суде его признали виновным по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта в особо крупном размере». Мужчину осудили на 11 лет тюрьмы со штрафом в размере 200 тысяч сомов. Вторая инстанция это решение оставила в силе, а Верховный суд отменил приговоры нижестоящих инстанций. Уголовное дело направили на новое рассмотрение в Московский районный суд. В ходе разбирательства Ш. А. отказался от ранее данных в отношении С. Э. показаний. По делу также не были установлены другие доказательства, подтверждающие его вину», — рассказали в Генпрокуратуре.

В надзорном органе пояснили, что государственный обвинитель отказался от поддержания обвинения в отношении С. Э. Приговором Московского районного суда он оправдан и освобожден из зала суда.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190722/
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