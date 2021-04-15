За разбойное нападение задержан близкий родственник Чынгыза Джумагулова

В Чуйской области за разбойное нападение на граждан Китая задержан близкий родственник криминального авторитета Чынгыза Джумагулова. Задержанному 28 лет. Он состоит на учете как активный член ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Сообщается также, что инкриминируемое ему преступление подозреваемый совершил осенью прошлого года.

«В октябре 2020 года в УВД Свердловского района столицы с заявлением обратился 43-летний гражданин КНР. По его словам, днем 11 октября в Бишкеке трое лиц азиатской внешности в масках и перчатках проникли в дом, в котором временно проживали граждане КНР. Проникнув в помещение путем отжатия оконной рамы, злоумышленники избили постояльцев, связали их, применив физическую силу, а также завладели денежными средствами в большом размере, сотовым телефоном iPhone и документами», — говорится в сообщении.

По факту разбоя было возбуждено уголовное дело. Вскоре милиционеры вышли на след двух

предполагаемых участников нападения, их задержали в столице.

Фото пресс-службы МВД. Задержанный

Накануне сотрудниками криминальной милиции на территории Иссык-Атинского района был задержан третий соучастник преступления, который оказался близким родственником кримавторитета Чынгыза Джумагулова, известного как Доо-Чынгыз. Расследование продолжается.