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Происшествия

В Оше трое подозреваемых в разбое на легковушке погибли в аварии с грузовиком

В Оше столкнулись грузовая машина DAF и легковушка ВАЗ-2106. Об этом сообщили в пресс-службе УВД южной столицы.

По ее данным, ДТП произошло сегодня примерно в 02.00 на участке автодороги Ош — Ноокат. В аварии погибли три человека — водитель легкового авто и две пассажирки. По предварительным данным, ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Позже стало известно, что водитель легковушки не подчинился требованиям сотрудников отдела Патрульной службы милиции Оша.

Старший инспектор ОПСМ Байторо Калмаматов рассказал, что до того, как произошла смертельная авария, в 23.40 поступила информация о разбойном нападении на дом жителя улицы Бекбалаева.

Трое подозреваемых взломали дверь частного дома, избили дубинкой хозяина и требовали у него деньги, после скрылись. Потерпевший рассказал, что они передвигались на авто ВАЗ-2106.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189569/
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