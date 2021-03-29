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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Местные выборы. На юге задержана кандидат в Ошский горкенеш от партии «Ишеним»

В Кара-Суйском районе задержана кандидат в депутаты Ошского горкенеша Кишимжан Бекташова. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что Бекташова подозревается в мошенничестве.

В УВД Ошской области подтвердили эту информацию. По данным ведомства, ранее в милицию поступило заявление от жительницы села Тельман К.А. Она указала, что 26 апреля 2019 года Кишимжан Бекташова вместе со своей знакомой Э.С. взяла под проценты 200 тысяч сомов.

«В качестве гарантии возврата денег она оформила на потерпевшую дом. В течение трех месяцев Бекташова погасила половину задолженности и вернула себе дом. В декабре 2020 года это дело было прекращено. В феврале 2021 года со стороны прокуратуры Кара-Суйского района пришло представление о том, что дело прекращено с нарушениями. Его вернули на доследование», — сообщили редакции.

Кроме того, в милицию поступило еще несколько подобных заявлений на Кишимжан Бекташову. Она была водворена в ИВС, но по решению суда кандидат в депутаты вышла под подписку о невыезде.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187968/
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