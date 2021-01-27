19:31
USD 84.80
EUR 102.93
RUB 1.12
Происшествия

Цифра дня. 1 тысяча 76 участников ОПГ состоят на оперативном учете МВД

В Кыргызстане на оперативном учете МВД состоит 1 тысяча 76 участников организованных преступных группировок. 172 из них задерживались милицией в 2020 году за совершение различных преступлений — убийства, похищения людей, разбои и вымогательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудникам милиции удалось раскрыть несколько преступлений, совершенных ОПГ. Среди них три убийства, шесть фактов причинения тяжкого вреда здоровью, два похищения людей, 15 фактов вымогательства, семь разбоев, два грабежа, 28 фактов мошенничества и 25 фактов хулиганства, 14 краж, 10 выявленных фактов незаконного хранения оружия, три преступления, связанных с наркотиками, и 17 иных преступлений», — сказали в милиции.

В прошлом году у участников банд было изъято 13 единиц огнестрельного оружия, в том числе один автомат Калашникова, шесть пистолетов, столько же ружей и большое количество боеприпасов.

Напомним, в ноябре 2019-го заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов запомнился кыргызстанцам своим заявлением о том, что в республике нет ОПГ. Присутствовавшие на пресс-конференции журналисты попросили прояснить: если организованных преступных группировок нет, то учет кого ведет правоохранительное ведомство. Милицейский чиновник ответил, что официально признанных судом членов ОПГ нет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181368/
просмотров: 193
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 222 тысячи обращений от граждан поступило в милицию в 2020 году
На Иссык-Куле задержан кримавторитет по кличке Ботош
Более 4 тысяч экспертиз провели криминалисты МВД Кыргызстана
В ГСИН рассказали, в чем подозревается задержанный кримавторитет Карышкыр
Цифра дня. 125 единиц оружия изъяла милиция у кыргызстанцев в прошлом году
В Бишкеке задержан находившийся в розыске член ОПГ Камчи Кольбаева
Цифра дня. 13,2 тысячи фонарей установили на улицах Бишкека в 2020 году
ГКНБ задержал кримавторитета по прозвищу Алтуха
Похищали ценные вещи из автосалонов. В Бишкеке задержали членов ОПГ
В Сузаке милиция задержала члена ОПГ по кличке Пакыр Калла
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане мальчика изнасиловали в&nbsp;бане. Милиция ищет педофила В Кыргызстане мальчика изнасиловали в бане. Милиция ищет педофила
Жертвами финансовой пирамиды стали 1&nbsp;тысяча 300&nbsp;человек. Ущерб почти $2&nbsp;миллиона Жертвами финансовой пирамиды стали 1 тысяча 300 человек. Ущерб почти $2 миллиона
Экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев задержан Экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев задержан
Это было не&nbsp;на&nbsp;Алтае. Полиция прокомментировала видео с&nbsp;изнасилованием в&nbsp;бане Это было не на Алтае. Полиция прокомментировала видео с изнасилованием в бане
Бизнес
Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и&nbsp;&laquo;Народный&raquo; Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и «Народный»
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает расширять охват и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает расширять охват и емкость сети 4G LTE
Как справился &laquo;Оптима Банк&raquo; с&nbsp;вызовами 2020&nbsp;года, включая смену акционера? Как справился «Оптима Банк» с вызовами 2020 года, включая смену акционера?
Подключайте тариф M2M для &laquo;умных&raquo; устройств Подключайте тариф M2M для «умных» устройств
27 января, среда
19:30
На 86-м году жизни скончался народный поэт Рамис Рыскулов На 86-м году жизни скончался народный поэт Рамис Рыскул...
19:24
Юрисдикция КР не распространяется на иностранных граждан
19:06
Конституционное совещание завершило свою работу
19:00
Цифра дня. 1 тысяча 76 участников ОПГ состоят на оперативном учете МВД
18:48
Тюк сена стал причиной ДТП на объездной автодороге