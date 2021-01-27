Цифра дня. 1 тысяча 76 участников ОПГ состоят на оперативном учете МВД

В Кыргызстане на оперативном учете МВД состоит 1 тысяча 76 участников организованных преступных группировок. 172 из них задерживались милицией в 2020 году за совершение различных преступлений — убийства, похищения людей, разбои и вымогательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудникам милиции удалось раскрыть несколько преступлений, совершенных ОПГ. Среди них три убийства, шесть фактов причинения тяжкого вреда здоровью, два похищения людей, 15 фактов вымогательства, семь разбоев, два грабежа, 28 фактов мошенничества и 25 фактов хулиганства, 14 краж, 10 выявленных фактов незаконного хранения оружия, три преступления, связанных с наркотиками, и 17 иных преступлений», — сказали в милиции.

В прошлом году у участников банд было изъято 13 единиц огнестрельного оружия, в том числе один автомат Калашникова, шесть пистолетов, столько же ружей и большое количество боеприпасов.

Напомним, в ноябре 2019-го заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов запомнился кыргызстанцам своим заявлением о том, что в республике нет ОПГ. Присутствовавшие на пресс-конференции журналисты попросили прояснить: если организованных преступных группировок нет, то учет кого ведет правоохранительное ведомство. Милицейский чиновник ответил, что официально признанных судом членов ОПГ нет.