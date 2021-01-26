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Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

Это было не на Алтае. Полиция прокомментировала видео с изнасилованием в бане

Дело об изнасиловании двух несовершеннолетних мальчиков в Алтайском крае и видео насилия, распространяемое через мессенджеры и соцсети в кыргызском сегменте, не связаны между собой. Об этом 24.kg сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

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По ее словам, осужденный за насилие над несовершеннолетними по национальности является русским.

«В деле нет никаких фото- и видеоматериалов. Третьих лиц, которые могли бы это снимать, не было. Если бы видеоролик где-нибудь всплыл, мы бы нашли причастных к этому и наказали их. Можно сказать, что инцидент произошел в глухой деревне. Осужденный был пьян и решил попробовать это сделать, преднамеренных действий не было. То, что распространяют в ваших социальных сетях, к нашему уголовному делу не относится», — рассказала Людмила Рязанцева.

Отметим, ранее в мессенджерах распространили видео, на котором мальчика примерно лет 12 насилует неизвестный парень. Инцидент произошел в общественной бане. Вероятно, один из посетителей снимал на скрытую камеру.

В ГУВД Бишкека поспешили опровергнуть, что случай произошел в Кыргызстане. «Есть все основания полагать, что инцидент произошел не в Кыргызстане, видео было снято год или два назад. Виновный привлечен к ответственности. МВД КР направило официальный запрос в Россию для выяснения деталей происшествия», — сообщили в ведомстве.

В соцсетях также обсуждается похожий случай в Алтайском крае, когда 20-летнего парня осудили на 14 лет за насильственные действия сексуального характера в отношении двух маленьких мальчиков.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181214/
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