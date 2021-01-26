Это было не на Алтае. Полиция прокомментировала видео с изнасилованием в бане

Дело об изнасиловании двух несовершеннолетних мальчиков в Алтайском крае и видео насилия, распространяемое через мессенджеры и соцсети в кыргызском сегменте, не связаны между собой. Об этом 24.kg сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.
По ее словам, осужденный за насилие над несовершеннолетними по национальности является русским.
«В деле нет никаких фото- и видеоматериалов. Третьих лиц, которые могли бы это снимать, не было. Если бы видеоролик где-нибудь всплыл, мы бы нашли причастных к этому и наказали их. Можно сказать, что инцидент произошел в глухой деревне. Осужденный был пьян и решил попробовать это сделать, преднамеренных действий не было. То, что распространяют в ваших социальных сетях, к нашему уголовному делу не относится», — рассказала Людмила Рязанцева.
Отметим, ранее в мессенджерах распространили видео, на котором мальчика примерно лет 12 насилует неизвестный парень. Инцидент произошел в общественной бане. Вероятно, один из посетителей снимал на скрытую камеру.
В ГУВД Бишкека поспешили опровергнуть, что случай произошел в Кыргызстане. «Есть все основания полагать, что инцидент произошел не в Кыргызстане, видео было снято год или два назад. Виновный привлечен к ответственности. МВД КР направило официальный запрос в Россию для выяснения деталей происшествия», — сообщили в ведомстве.
В соцсетях также обсуждается похожий случай в Алтайском крае, когда 20-летнего парня осудили на 14 лет за насильственные действия сексуального характера в отношении двух маленьких мальчиков.