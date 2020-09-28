В Красноярске задержали судью за получение взятки от кыргызстанца

В Красноярске задержали судью, получившего взятку от брата подсудимого кыргызстанца по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

По данным издания, уголовное дело возбуждено в отношении зампредседателя Советского районного суда Красноярска в отставке Сергея Тупеко. Бывшего судью подозревают в получении взятки.

По информации следствия, в феврале 2019 года на рассмотрении Сергея Тупеко было уголовное дело по обвинению мужчины в покушении на незаконный оборот наркотиков. Брат подсудимого передал судье через посредника взятку в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей.

За незаконное денежное вознаграждение судья обещал назначить более мягкое наказание. Сергей Тупеко также предложил оказать содействие в принятии решения о передаче осужденного для дальнейшего отбывания наказания в Кыргызстане, так как он является гражданином этой страны.

Сотрудники регионального УФСБ России задержали Сергея Тупеко и посредника после передачи денег.