21:12
USD 79.50
EUR 92.65
RUB 1.03
Происшествия

В Красноярске задержали судью за получение взятки от кыргызстанца

В Красноярске задержали судью, получившего взятку от брата подсудимого кыргызстанца по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

По данным издания, уголовное дело возбуждено в отношении зампредседателя Советского районного суда Красноярска в отставке Сергея Тупеко. Бывшего судью подозревают в получении взятки.

По информации следствия, в феврале 2019 года на рассмотрении Сергея Тупеко было уголовное дело по обвинению мужчины в покушении на незаконный оборот наркотиков. Брат подсудимого передал судье через посредника взятку в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей.

За незаконное денежное вознаграждение судья обещал назначить более мягкое наказание. Сергей Тупеко также предложил оказать содействие в принятии решения о передаче осужденного для дальнейшего отбывания наказания в Кыргызстане, так как он является гражданином этой страны.

Сотрудники регионального УФСБ России задержали Сергея Тупеко и посредника после передачи денег.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/166629/
просмотров: 405
Версия для печати
Материалы по теме
В Лейлеке за дачу взятки задержали начальника погранзаставы
Разочарован в милиции. Бишкекчанин обвинил сотрудников УПСМ в некомпетентности
Сотрудник СБНОН пытался сбыть наркотики. Его задержали
Взятку в 300 тысяч рублей пытался дать кыргызстанец таможеннику в России
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
В Чуйской области мужчину осудили за незаконное изготовление наркотиков
ГКНБ изъял из оборота больше 30 килограммов наркотиков. Задержан милиционер
Кыргызстанец пытался провезти через границу героин под видом меда
Задержанный со взяткой сотрудник ГКНБ — бывший водитель Дамира Мусакеева
Более 7 тонн конопли сожгли на юге Кыргызстана
Популярные новости
В&nbsp;пригороде Бишкека произошло разбойное нападение. Убита девушка В пригороде Бишкека произошло разбойное нападение. Убита девушка
Видео дерущейся девушки в&nbsp;футболке &laquo;Мекеним Кыргызстана&raquo; обсуждают в&nbsp;соцсетях Видео дерущейся девушки в футболке «Мекеним Кыргызстана» обсуждают в соцсетях
При обрушении перехода в&nbsp;Ступино (Подмосковье) пострадали 50&nbsp;граждан Кыргызстана При обрушении перехода в Ступино (Подмосковье) пострадали 50 граждан Кыргызстана
Выборы-2020. Не&nbsp;поделили парня. Установлены участницы вчерашней драки Выборы-2020. Не поделили парня. Установлены участницы вчерашней драки
Бизнес
1&nbsp;октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены 1 октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены
Состоялся адвокатон &laquo;Открытый парламент&raquo; Состоялся адвокатон «Открытый парламент»
Важно! Что будет с&nbsp;неидентифицированными кошельками в&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября Важно! Что будет с неидентифицированными кошельками в Кыргызстане с 1 октября
Купи в&nbsp;MegaStore любой смартфон и&nbsp;получи 10&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
28 сентября, понедельник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 сентября: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 сентября: без осадко...
20:44
Китайская вакцина от COVID-19 может поступить в продажу в конце года
20:19
Бишкекчанин недоволен качеством ремонта арыков. Въезды надо делать за свой счет
20:14
Выборы-2020. ЦИК не нашла нарушений в действиях партии «Замандаш»
20:05
1 октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены