В Иссык-Кульской области девушку украли замуж и избили

В Джети-Огузском районе избили жертву ала-качуу. Об этом 24.kg сообщила адвокат Эсения Рамазанова.

Читайте по теме В Оше студент украл девушку для вступления в брак. Суд взял его под стражу

По ее словам, девушка — сирота, живет в Бишкеке. Знакомые пригласили отдохнуть на Иссык-Куле, а когда та согласилась, на месте ее украли.

«Ранее потерпевшая обратилась в Ассоциацию кризисных центров. Она рассказала, что женщины, которые вывезли жертву на Иссык-Куль, тоже применили насилие. Дома у жениха девушка отказалась от вступления в брак. Когда она оказала сопротивление, ее избили так, что повредили копчик, а на голове образовалась гематома. Из-за сильного стресса у жертвы теперь дрожит рука. Ей понадобится долгое лечение и психологическая реабилитация. Мы будем добиваться, чтобы дело расследовала следственная служба МВД», — сказала Эсения Рамазанова.

Адвокат отметила, что сотрудники УВД Джети-Огузского района зарегистрировали факт преступления в ЕРПП, однако в талоне отсутствует информация, по какой конкретно статье начато расследование.