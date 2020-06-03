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Происшествия

В Иссык-Кульской области девушку украли замуж и избили

В Джети-Огузском районе избили жертву ала-качуу. Об этом 24.kg сообщила адвокат Эсения Рамазанова.

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По ее словам, девушка — сирота, живет в Бишкеке. Знакомые пригласили отдохнуть на Иссык-Куле, а когда та согласилась, на месте ее украли.

«Ранее потерпевшая обратилась в Ассоциацию кризисных центров. Она рассказала, что женщины, которые вывезли жертву на Иссык-Куль, тоже применили насилие. Дома у жениха девушка отказалась от вступления в брак. Когда она оказала сопротивление, ее избили так, что повредили копчик, а на голове образовалась гематома. Из-за сильного стресса у жертвы теперь дрожит рука. Ей понадобится долгое лечение и психологическая реабилитация. Мы будем добиваться, чтобы дело расследовала следственная служба МВД», — сказала Эсения Рамазанова.

Адвокат отметила, что сотрудники УВД Джети-Огузского района зарегистрировали факт преступления в ЕРПП, однако в талоне отсутствует информация, по какой конкретно статье начато расследование.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/154675/
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