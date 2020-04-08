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Происшествия

Инцидент милиционера со школьницей в Джалал-Абаде. Комментарий УВД региона

В Джалал-Абадской области инспектора по делам несовершеннолетних задержали за вымогательство взятки. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

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По ее данным, информация о том, что сотрудник милиции пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку, не соответствует действительности.

«3 апреля примерно в 20.30 сотрудники Финпола по Джалал-Абадской области совместно с сотрудниками МВД после получения 5 тысяч сомов с поличным задержали участкового инспектора по делам несовершеннолетних города Кара-Куля», — отметили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за вымогательство, досудебное производство продолжается. 6 апреля суд Джалал-Абадской области определил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

«В Кара-Куле не вводили комендантский час. Участковый предупредил девочку о том, что нельзя ходить в ночное время, и угрожал ей, что снимет ее поведение на видео и выложит в интернет. За нераспространение данного видео он вымогал у несовершеннолетней деньги», — проинформировали в милиции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/149576/
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