В Бишкеке трое парней украли несовершеннолетнюю. Им дали по два года колонии

Свердловский районный суд Бишкека приговорил трех мужчин к двум годам и шести месяцам лишения свободы за похищение невесты.

В приговоре указано, что потерпевшая является несовершеннолетней. Девушка работала кассиром в кафе быстрого питания. Воспользовавшись тем, что она вышла на улицу, ее украли.

«В ходе судебного заседания несостоявшийся жених признал вину. Он рассказал, что девушка не выглядит взрослее 17 лет, но она ему сказала, что ей уже 21 год. Молодой человек позвал двоих друзей, посадил девушку в машину и хотел увезти в Талас. Когда выяснилось, что родители девочки обратились в милицию, отвез ее обратно домой», — указывается в приговоре.