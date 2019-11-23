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Происшествия

В России напали на кыргызстанца, который перевозил 30 миллионов рублей

В Екатеринбурге неизвестные выстрелили в кыргызстанца. Об этом сообщает российское информагентство «Новый день».

Известно, что при себе молодой человек имел сумку, в которой находилось 30 миллионов рублей. Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. 

«Три налетчика с травматическим оружием у отеля «Анджело» в Кольцово, рядом с привокзальной площадью стреляли в курьера, который нес большую сумку с деньгами. Предположительно, речь идет о так называемом черном нале с одного из крупнейших рынков УрФО — «Таганского ряда». Сумка должна была улететь с курьером в Кыргызстан — как раз вечером 21 ноября в 23.00 туда отправлялся прямой рейс. В Свердловской области действует спецплан «Перехват», однако найти налетчиков пока не удалось», — отмечает издание.
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