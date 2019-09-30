13:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Конфликт в Ороке. Два участника драки получили дробовое ранение

Два участника драки в селе Орок Сокулукского района получили дробовое ранение. Об этом 24.kg сообщили в БНИЦТиО. 

Читайте по теме
В Ороке произошел конфликт со стрельбой. Милиция разбирается

Уточняется, что оба пациента поступили в больницу вчера, 29 сентября.

«Одного госпитализировали сначала в отделение реанимации, утром его перевели в обычную палату. Второго сразу госпитализировали в отделение хирургии. Состояние пациентов относительно удовлетворительное. Операция не требуется», — сообщили в БНИЦТиО.

Вчера после свадьбы между местными жителями произошла словесная перепалка, переросшая в драку. В ходе инцидента один из мужчин выстрелил из оружия.

Это не первый конфликт в Ороке. 5 июня после праздничного айт намаза подрались трое парней. После этого собрались две группы местных жителей, они разбили окна в 15 домах и сожгли сарай. Задержаны 32 человека. Всех в итоге отпустили, одного из зачинщиков драки водворили в СИЗО-1. Ситуация стабилизировалась 6 июня. По факту беспорядков в селе Орок возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ссылка:
просмотров: 370
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке мужчина ранил другого после словесной перепалки на дороге
В Балыкчи мужчину ранили из травматического пистолета
В Джалал-Абаде ранили журналистку Санрабию Сатыбалдиеву
По факту ранения депутата в Лейлеке возбудили уголовное дело
В Бишкеке подросток ранил мужчину. Возбуждено уголовное дело
В Балыкчи после ссоры два парня ранили друг друга. Один из них задержан
Экс-начальника ГУВД Чуйской области ранила жена
В Джеты-Огузе парень заступился за друга и получил удар ножом
В Ноокате официантка зарезала коллегу
Ранение на границе кыргызстанца. ГПС КР проведет встречу с узбекскими коллегами
Популярные новости
В&nbsp;Оше возле дома Матраимовых скрутили оператора &laquo;Азаттыка&raquo; и&nbsp;отобрали камеру В Оше возле дома Матраимовых скрутили оператора «Азаттыка» и отобрали камеру
Местные жители побили сотрудников ГКНБ во&nbsp;время стычки на&nbsp;КПП в&nbsp;Чуйской области Местные жители побили сотрудников ГКНБ во время стычки на КПП в Чуйской области
Три ракеты потеряла бригада СВО Кыргызстана во&nbsp;время учений Три ракеты потеряла бригада СВО Кыргызстана во время учений
Двоих американцев задержали с&nbsp;наркотиками в&nbsp;Джалал-Абадской области Двоих американцев задержали с наркотиками в Джалал-Абадской области
Бизнес
&laquo;Народный&raquo; предстанет в&nbsp;новом цвете! Сеть магазинов проводит ребрендинг «Народный» предстанет в новом цвете! Сеть магазинов проводит ребрендинг
Насколько вы&nbsp;смартфонозависимы? Тест Насколько вы смартфонозависимы? Тест
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
Интернет от&nbsp;Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц Интернет от Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц