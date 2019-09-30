Конфликт в Ороке. Два участника драки получили дробовое ранение

Два участника драки в селе Орок Сокулукского района получили дробовое ранение. Об этом 24.kg сообщили в БНИЦТиО.

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Уточняется, что оба пациента поступили в больницу вчера, 29 сентября.

«Одного госпитализировали сначала в отделение реанимации, утром его перевели в обычную палату. Второго сразу госпитализировали в отделение хирургии. Состояние пациентов относительно удовлетворительное. Операция не требуется», — сообщили в БНИЦТиО.

Вчера после свадьбы между местными жителями произошла словесная перепалка, переросшая в драку. В ходе инцидента один из мужчин выстрелил из оружия.

Это не первый конфликт в Ороке. 5 июня после праздничного айт намаза подрались трое парней. После этого собрались две группы местных жителей, они разбили окна в 15 домах и сожгли сарай. Задержаны 32 человека. Всех в итоге отпустили, одного из зачинщиков драки водворили в СИЗО-1. Ситуация стабилизировалась 6 июня. По факту беспорядков в селе Орок возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».