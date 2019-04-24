В Кыргызстане задержали боевика международной террористической организации

Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана задержал 28-летнего гражданина КР, которого разыскивали за причастность к террористической деятельности в Сирии. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

«Задержанный с 2016 года находился в составе бандформирований, прошел диверсионную подготовку и активно участвовал в боевых действиях в Сирии. В ноябре 2018-го по указанию главарей МТО выведен из Сирии для формирования подпольной ячейки и ожидания прибытия других боевиков для ведения вооруженного джихада в странах Центральной Азии», — сообщили в ГКНБ.

Начато досудебное производство по статье «Участие гражданина Кыргызстана в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки» УК КР.