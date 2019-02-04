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В Кыргызстане задержали боевика, переправлявшего людей в Сирию

ГКНБ задержал гражданина Кыргызстана, участвовавшего в боевых действиях в Сирии. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

Уточняется, что 41-летний Х.Т. ранее судим за незаконное хранение, приобретение, сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов. В феврале 2014 года, изготовив поддельный паспорт, он вылетел в Турцию, а затем в Сирию, где вступил в бандформирования.

«Задержанный за короткое время стал одним из активных функционеров сил международного терроризма, участвовал в боевых действиях в Сирии. Впоследствии его перебросили в Турцию, где он отвечал за работу крупного канала переправки боевиков в Сирию. В отношении Х.Т. начато досудебное производство по статье «Наемничество» УК КР. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ», — сообщили в госкомитете.
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