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Жителей Чаткала, избивших милиционеров, водворили в СИЗО

Жителей села Терек-Сай Чаткальского района водворили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что по факту нападения на сотрудников милиции возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Применение насилия в отношении представителя власти» УК КР.

«Милиционерами изъято видео с камеры видеонаблюдения с золоторудного месторождения «Эти Бакыр Терек Сай». После того как его изучили, правоохранители установили 15 граждан, применивших насилие в отношении милиционеров.

В рамках возбужденного уголовного дела они задержаны и водворены в ИВС ГОВД города Джалал-Абад. Шестерых жителей села Терек-Сай водворят в СИЗО на два месяца, шестерых на месяц.

Ситуация в Чаткальском районе стабильная, проводят разъяснительные работы среди населения», — сообщили в УВД.

Напомним, сообщалось, что сотрудники спецназа на территории предприятия «Эти Бакыр Терексай» 5 ноября избили жителя села Терек-Сай, прогонявшего скот. Односельчане возмутились, разгорелся конфликт. Два милиционера получили травмы. Позже милиция задержала 14 человек.
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