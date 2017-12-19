21:54
+1
USD 69.75
EUR 82.22
RUB 1.19
Официально

О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР № 802 от 11 декабря 2017 года

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня специализированных товаров для строительства и реконструкции конвертера (ферросплавной печи), подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики» от 9 сентября 2013 года № 502

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня специализированных товаров для строительства и реконструкции конвертера (ферросплавной печи), подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики» от 9 сентября 2013 года № 502 следующие изменения:

— в названии и пункте 1 слово «таможенную» исключить;

— в названии Перечня специализированных товаров для строительства и реконструкции конвертера (ферросплавной печи), подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики, утвержденного вышеуказанным постановлением, слово «таможенную» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков
Ссылка:
просмотров: 59
Версия для печати
Материалы по теме
О признании утратившими силу некоторых решений правительства
Подписана новая редакция закона о защите государственных секретов
Прекращены полномочия двух судей Бишкекского городского суда
О выплате государственной субсидии хозяйствующим субъектам
Об утверждении положения о прохождении военной подготовки
О внесении изменений в постановление правительства
Внесены изменения в некоторые законодательные акты в области землепользования
Об утверждении Протокола о внесении изменений в соглашение между КР и РУз
Канат Керимкулов назначен зампредседателя Госфиннадзора
Кыргызстан принял решение о передаче Узбекистану во временное пользование земель
Популярные новости
Айнура Султанбаева назначена замминистра культуры, информации и&nbsp;туризма&nbsp;КР Айнура Султанбаева назначена замминистра культуры, информации и туризма КР
О&nbsp;денежной компенсации за&nbsp;наем жилья военнослужащим Вооруженных сил&nbsp;КР О денежной компенсации за наем жилья военнослужащим Вооруженных сил КР
Канат Керимкулов назначен зампредседателя Госфиннадзора Канат Керимкулов назначен зампредседателя Госфиннадзора
Эльвира Сариева освобождена от&nbsp;должности заместителя руководителя АП&nbsp;КР Эльвира Сариева освобождена от должности заместителя руководителя АП КР
Бизнес
АКЦИЯ! Выгодные покупки с&nbsp;программой &laquo;Бонус плюс&raquo; от&nbsp;БТА Банка продолжаются АКЦИЯ! Выгодные покупки с программой «Бонус плюс» от БТА Банка продолжаются
Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG&nbsp;Q6a в&nbsp;O!Store Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG Q6a в O!Store
Кыргызтелеком проведет модернизацию системы биллинга Кыргызтелеком проведет модернизацию системы биллинга
10&nbsp;преимуществ новых дебетных карт от&nbsp;Kyrgyzkommertsbank 10 преимуществ новых дебетных карт от Kyrgyzkommertsbank