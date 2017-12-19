Постановление Правительства КР № 802 от 11 декабря 2017 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня специализированных товаров для строительства и реконструкции конвертера (ферросплавной печи), подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики» от 9 сентября 2013 года № 502

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня специализированных товаров для строительства и реконструкции конвертера (ферросплавной печи), подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики» от 9 сентября 2013 года № 502 следующие изменения:

— в названии и пункте 1 слово «таможенную» исключить;

— в названии Перечня специализированных товаров для строительства и реконструкции конвертера (ферросплавной печи), подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики, утвержденного вышеуказанным постановлением, слово «таможенную» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков