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Внесено изменение в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Кабинета Министров КР от от 6 августа 2024 года № 458
О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О введении временного запрета на вывоз (экспорт) нефти и нефтепродуктов из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза» от 1 марта 2021 года № 66

В соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О введении временного запрета на вывоз (экспорт) нефти и нефтепродуктов из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза» от 1 марта 2021 года № 66 следующее изменение:

– абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

« – автомобильным транспортом нефти (классифицируемой кодом 2709 ТН ВЭД ЕАЭС) и нефтепродуктов (классифицируемых кодом 2710 ТН ВЭД ЕАЭС), за исключением мазута и нефтепродуктов (классифицируемых кодом 2710 ТН ВЭД ЕАЭС), производимых открытым акционерным обществом «Кыргызнефтегаз», бензина АИ-80 и печного топлива (классифицируемых кодом 2710 ТН ВЭД ЕАЭС), производимых отечественными нефтеперерабатывающими заводами;».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики А.А. Касымалиев
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/301422/
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