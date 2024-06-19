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Создан Национальный инвестиционный фонд

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О создании Национального инвестиционного фонда Кыргызской Республики».

Согласно Указу, в целях повышения эффективности управления хозяйственными обществами с государственной долей участия, обеспечения устойчивого роста стоимости хозяйственных обществ с государственной долей участия и привлечения инвестиций путем выхода на местный и международный рынок капитала, в соответствии со статьей 26 конституционного Закона Кыргызской Республики, «О Кабинете Министров Кыргызской Республики», руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Кабинету Министров Кыргызской Республики:

1) создать открытое акционерное общество «Национальный инвестиционный фонд Кыргызской Республики» (далее — Фонд);

2) разработать проекты нормативных правовых актов Кыргызской Республики, определяющие правовой статус, цели и задачи, особенности и порядок деятельности Фонда, а также иные нормативные правовые акты Кыргызской Республики, необходимые для реализации настоящего Указа;

3) на основе соответствующей оценки и анализа подготовить перечень хозяйственных обществ с государственной долей участия, подлежащих передаче Фонду (далее — портфельные компании Фонда).

2. Определить основными задачами Фонда:

1) обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности Фонда и портфельных компаний Фонда;

2) повышение и обеспечение устойчивого роста стоимости Фонда и портфельных компаний Фонда, а также привлечение инвестиций путем выхода Фонда и портфельных компаний Фонда на международный и местный рынок капитала;

3) внедрение в Фонд и портфельные компании Фонда наилучшей практики корпоративного управления;

4) развитие отдельных отраслей экономики через реализацию государственных программ и инвестиционных проектов.

3. Установить следующие принципы деятельности Фонда:

1) обеспечение эффективной системы отбора и выдвижения кадров в органы управления Фонда и портфельных компаний Фонда;

2) наличие независимых директоров в советах директоров Фонда и портфельных компаний Фонда;

3) внедрение в Фонд и портфельные компании Фонда системы вознаграждения и ответственности менеджеров, ориентированной на конкретные финансовые или отраслевые целевые показатели (коммерческие и некоммерческие показатели);

4) подотчетность, регулярный аудит, раскрытие информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Фонда и портфельных компаний Фонда.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/296954/
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