Подписано постановление о вопросах Государственной службы финансовой разведки

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 18 августа 2021 года № 143
О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики
В целях определения правовых и организационных основ деятельности органа финансовой разведки Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 91 Конституции Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», статьей 7 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» и Указом Президента Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» от 5 мая 2021 года № 114 Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить:
1) Положение о Государственной службе финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики согласно приложению 1;
2) схему управления Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики согласно приложению 2;
3) Временное положение о порядке прохождения службы в Государственной службе финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики согласно приложению 3;
4) Положение о знамени и эмблеме Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики согласно приложению 4.
2. Внести изменения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики согласно приложению 5.
3. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Кыргызской Республики согласно приложению 6.
4. Установить, что 8 сентября является ежегодно отмечаемым профессиональным праздником — Днем сотрудника органа финансовой разведки Кыргызской Республики.
5. Государственной службе финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики:
1) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления;
2) осуществлять реализацию настоящего постановления в пределах утвержденной штатной численности и средств, предусмотренных для Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики в республиканском бюджете на соответствующий год и последующие годы.
6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
Председатель У.А.Марипов