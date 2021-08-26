17:04
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.15
Официально

Подписано постановление о вопросах Государственной службы финансовой разведки

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 18 августа 2021 года № 143

О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики

В целях определения правовых и организационных основ деятельности органа финансовой разведки Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 91 Конституции Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», статьей 7 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» и Указом Президента Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» от 5 мая 2021 года № 114 Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

1) Положение о Государственной службе финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики согласно приложению 1;

2) схему управления Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики согласно приложению 2;

3) Временное положение о порядке прохождения службы в Государственной службе финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики согласно приложению 3;

4) Положение о знамени и эмблеме Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики согласно приложению 4.

2. Внести изменения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики согласно приложению 5.

3. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Кыргызской Республики согласно приложению 6.

4. Установить, что 8 сентября является ежегодно отмечаемым профессиональным праздником — Днем сотрудника органа финансовой разведки Кыргызской Республики.

5. Государственной службе финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики:

1) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления;

2) осуществлять реализацию настоящего постановления в пределах утвержденной штатной численности и средств, предусмотренных для Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики в республиканском бюджете на соответствующий год и последующие годы.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Председатель У.А.Марипов

Приложения
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/205270/
просмотров: 70
Версия для печати
Материалы по теме
Отмечен прогресс Кыргызстана в противодействии отмыванию доходов
Госфинразведку возглавил Канатбек Тургунбеков. Руководил штабом Садыра Жапарова
Данные о счетах и ячейках. О чем договорились банки и Госфинразведка
Правоохранительные органы выясняют, кто обнародовал документ под грифом «ДСП»
Банки и Госфинразведка пришли к компромиссу по вопросу запроса данных счетов
Назначен председатель Госфинразведки
Кыргызстан как высокорискованная страна. Против нас могут ввести санкции
Как бороться с отмыванием преступных доходов, обсудили президент и финразведка
Страны СНГ будут обмениваться списками граждан, причастных к терроризму
Госфинразведка КР опубликовала список причастных к террористической и экстремистской деятельности
Популярные новости
Подписано постановление о&nbsp;подведомственных подразделениях Минсельхоза Подписано постановление о подведомственных подразделениях Минсельхоза
Утвержден новый состав Совета безопасности Кыргызской Республики Утвержден новый состав Совета безопасности Кыргызской Республики
Подписаны указы о&nbsp;приеме в&nbsp;гражданство Кыргызстана и&nbsp;выходе из&nbsp;него Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него
Утвержден порядок предоставления прав пользования недрами по&nbsp;решению кабмина Утвержден порядок предоставления прав пользования недрами по решению кабмина
Бизнес
Теперь пополнение карт &laquo;Оптима Банка&raquo; через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Теперь пополнение карт «Оптима Банка» через «О!Деньги» без комиссии
Оформляйте и&nbsp;оплачивайте электронный патент в&nbsp;MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома Оформляйте и оплачивайте электронный патент в MegaPay не выходя из дома
Как выбрать смартфон для школьника и&nbsp;где лучше купить Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить
Успейте оплатить налоги с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; в&nbsp;считанные минуты в&nbsp;любой момент Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
26 августа, четверг
17:03
В Джалал-Абаде пропал 34-летний Абдырахман Турсунбаев В Джалал-Абаде пропал 34-летний Абдырахман Турсунбаев
16:50
День сотрудника Финансовой разведки будут праздновать 8 сентября
16:37
Дочерние компании Centerra ходатайствуют о наложении штрафа на правительство КР
16:37
Заражение COVID-19 среди вакцинированных составляет 0,65 процента — ученые
16:15
Исследование. Восемь процентов кыргызстанцев считают работу ЦИК эффективной