Подписано постановление о вопросах Государственной службы финансовой разведки

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 18 августа 2021 года № 143

О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики

В целях определения правовых и организационных основ деятельности органа финансовой разведки Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 91 Конституции Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», статьей 7 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» и Указом Президента Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» от 5 мая 2021 года № 114 Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

1) Положение о Государственной службе финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики согласно приложению 1;

2) схему управления Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики согласно приложению 2;

3) Временное положение о порядке прохождения службы в Государственной службе финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики согласно приложению 3;

4) Положение о знамени и эмблеме Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики согласно приложению 4.

2. Внести изменения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики согласно приложению 5.

3. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Кыргызской Республики согласно приложению 6.

4. Установить, что 8 сентября является ежегодно отмечаемым профессиональным праздником — Днем сотрудника органа финансовой разведки Кыргызской Республики.

5. Государственной службе финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики:

1) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления;

2) осуществлять реализацию настоящего постановления в пределах утвержденной штатной численности и средств, предусмотренных для Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики в республиканском бюджете на соответствующий год и последующие годы.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Председатель У.А.Марипов

Приложения