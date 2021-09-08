Глава кабмина поздравил сотрудников Госфинразведки с профессиональным праздником

Председатель кабмина Улукбек Марипов поздравил сотрудников Государственной службы финансовой разведки с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Глава кабмина отметил, что на сегодня Госфинразведка успешно выполняет поставленные перед ней задачи.

«Уверен, что ответственное отношение к делу сотрудников органа финансовой разведки и дальше будет способствовать снижению угроз и обеспечению финансовой безопасности Кыргызстана. Выражаю признательность сотрудникам за профессионализм и высокую самоотдачу в службе. Желаю новых успехов в работе, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким», — говорится в поздравлении.