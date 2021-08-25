Утвержден порядок предоставления прав пользования недрами по решению кабмина

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 23 августа 2021 года № 148

Об утверждении Порядка предоставления прав пользования недрами по решению Кабинета Министров Кыргызской Республики

В целях реализации статьи 251 Закона Кыргызской Республики «О недрах», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления прав пользования недрами по решению Кабинета Министров Кыргызской Республики согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель У.А.Марипов

Приложение

Порядок предоставления прав пользования недрами по решению Кабинета Министров Кыргызской Республики

1. Настоящий порядок предоставления прав пользования недрами по решению Кабинета Министров Кыргызской Республики

(далее — Порядок) регулирует вопросы предоставления прав пользования недрами хозяйствующим субъектам и государственным предприятиям в сфере недропользования со 100-процентной государственной долей участия.

2. Хозяйствующим субъектам и государственным предприятиям в сфере недропользования со 100-процентной государственной долей участия могут предоставляться:

— участки недр общегосударственного значения;

— аукционные участки недр.

3. Предоставление участков недр, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется по решению Кабинета Министров Кыргызской Республики. В данном случае проведение конкурса и/или аукциона не требуется.

4. Основанием для инициирования вопроса предоставления права пользования недрами хозяйствующим субъектам и государственным предприятиям в сфере недропользования со 100-процентной государственной долей участия является их обращение.

5. Обращение оформляется в виде письма на государственном или официальном языке, на официальном бланке за подписью руководителя, в котором должны содержаться следующие сведения:

— наименование участка недр;

— расположение участка недр;

— вид пользования недрами.

6. К письму в обязательном порядке прилагаются:

— копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

— заверенная печатью заявителя копия решения (протокола) о назначении руководителя юридического лица или иной документ (контракт, договор) о создании коллегиального или единоличного исполнительного органа.

7. Обращение хозяйствующего субъекта или государственного предприятия в сфере недропользования со 100-процентной государственной долей участия направляется в уполномоченный государственный орган по реализации государственной политики в области недропользования.

Рассмотрение обращения осуществляется по принципу «первой поданной заявки».

8. Основанием для отказа в инициировании проекта решения Кабинета Министров Кыргызской Республики о предоставлении права пользования недрами является:

— предоставление письма, не соответствующего пункту 5 настоящего Порядка;

— предоставление неполного перечня документов, указанного в пункте 6 настоящего Порядка;

— наличие явных ошибок или незаверенных исправлений (в оттисках печати, датах и содержании) в письме и приложенных документах;

— если на заявленный участок недр уже выдана лицензия на ту же группу полезных ископаемых, за исключением участков недр, относящихся ко 2 группе полезных ископаемых.

9. По основаниям, указанным в пункте 8 настоящего Порядка, уполномоченный государственный орган по реализации государственной политики в области недропользования в течении 14 календарных дней принимает решение об отказе и направляет письмо с отказом в предоставлении права пользования недрами с указанием основания для отказа.

10. В целях предоставления права пользования недрами хозяйствующему субъекту или государственному предприятию в сфере недропользования со 100-процентной государственной долей участия, уполномоченный государственный орган по реализации государственной политики в области недропользования готовит соответствующий проект распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики.

11. Проект распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики о предоставлении права пользования недрами хозяйствующему субъекту или государственному предприятию в сфере недропользования со 100-процентной государственной долей участия в установленном порядке вносится на утверждение в Кабинет Министров Кыргызской Республики.

12. В случае принятия решения Кабинетом Министров Кыргызской Республики о предоставления хозяйствующему субъекту или государственному предприятию в сфере недропользования

со 100-процентной государственной долей участия права пользования недрами в отношении запрашиваемого участка, уполномоченный государственный орган по недропользованию в течении 14 рабочих дней предоставляет лицензию на право пользования недрами.

13. Иные вопросы лицензирования в отношении государственной компании рассматриваются в общем порядке в соответствии с законодательством в сфере недропользования.