О внесении изменений в постановление о введении временного запрета на экспорт

Постановление Правительства КР от 15 мая 2020 года № 251

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О введении временного запрета на вывоз (экспорт) отдельных видов товаров из Кыргызской Республики» от 22 марта 2020 года № 174

В соответствии со статьей 47 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О введении временного запрета на вывоз (экспорт) отдельных видов товаров из Кыргызской Республики» от 22 марта 2020 года

№ 174 следующие изменения:

1) название постановления после слов «из Кыргызской Республики» дополнить словами «за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза»;

— пункт 1 после слов «из Кыргызской Республики» дополнить словами «за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза»;

2) в Перечне отдельных видов товаров, на которые установлен временный запрет на вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики в третьи страны (далее — Перечень), утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в названии Перечня слова «в третьи страны» заменить словами

«за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза»;

— в пункте 5 слова «из 1902» заменить словами «из 1902*»;

— в пункте 9 слова «из 2309» заменить словами «из 2309*»;

— в пункте 10 слова «Салфетки и другие» исключить;

— в пункте 10 слова «из 3401» заменить словами «3401 20 900 0**»;

— дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание:

(*) вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики лапши быстрого изготовления/приготовления, классифицируемой кодом из 1902 ТН ВЭД ЕАЭС, и прочих кормовых концентратов, классифицируемых кодом из 2309 ТН ВЭД ЕАЭС, за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза осуществляется на основании:

— заключения Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики о целесообразности вывоза (экспорта), выданного на каждую партию вывозимого товара;

— сертификата о происхождении товара в Кыргызской Республике;

(**) вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики антибактериальных средств, классифицируемых кодом 3401 20 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС, за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза осуществляется на основании:

— заключения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики о целесообразности вывоза (экспорта), выданного на каждую партию вывозимого товара;

— сертификата о происхождении товара в Кыргызской Республике.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня подписания.

Премьер-министр М.Д.Абылгазиев