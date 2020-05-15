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О внесении изменения в постановление правительства об условиях оплаты труда

Постановление Правительства КР от 27 апреля 2020 года № 221

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об условиях оплаты труда работников учреждений культуры, искусства и информации» от 27 августа 2019 года № 429

В целях улучшения условий оплаты труда работников учреждений культуры и искусства, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об условиях оплаты труда работников учреждений культуры, искусства и информации» от 27 августа 2019 года № 429 следующее изменение:

— пункт 2 после слов «Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Т. Океева Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики» дополнить словами «, Мемориального Дома-музея М.В. Фрунзе, Национального историко-мемориального комплекса «Ата-Бейит» при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики, Государственного историко-культурного музея-заповедника «Шах-Фазиль», Нарынского государственного областного историко-этнографического музея, Ошского областного музея изобразительных искусств имени Тургунбая Садыкова, Центра кочевой цивилизации имени Курманжан Датка, Кыргызского Национального комплекса «Манас ордо», Ак-Талинского районного исторического музея, Жумгальского районного историко-этнографического музея, Кочкорского районного историко-краеведческого музея имени Осмонаалы Сыдык уулу, Фольклорно-этнографического музея имени А. Усонбаева, Мемориального дома-музея Суракан Кайназаровой, Государственного мемориального комплекса имени Алыкула Осмонова, Республиканского археолого-архитектурного музея комплекса башня «Бурана», Жети-Огузского районного историко-краеведческого музея имени Калена Жетимишбаева, Иссык-Кульского государственного историко-культурного музей-заповедника, Ак-Суйского районного государственного историко-краеведческого музея имени Кыдыр Аке, Историко-этнографического музея Курманжан Датки, Ноокатского районного исторического музея, Кадамжайского районного музея имени Абдыкадыра Орозбекова, Комплекса музеев при Лейлекском районном отделе культуры, Ала-Букинского районного историко-этнографического музея, Ноокенского районного историко-этнографического музея имени А. Кулумбетова, Аксыйского районного историко-этнографического музея имени Женижок, Историко-этнографического музея Тогуз-Тороузского района, Мемориального дом-музея имени Токтогула Сатылганова, Музея имени Жоомарта Боконбаева, Музея Коргол Досу уулу, Музея Абды Суеркулова».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр М.Д.Абылгазиев

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