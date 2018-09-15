Осень. Надо ли делать прививки от гриппа?

С наступлением холодов в республике растет и заболеваемость ОРВИ и гриппом. Спасет ли от недуга вакцинация, когда следует сделать прививку и где, 24.kg рассказали в Департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

1 Когда медики прогнозируют пик заболеваемости ОРВИ и гриппом? В Кыргызстане с октября наступают холода. Соответственно, идет рост острых респираторных вирусных инфекций.



На сегодня ситуация стабильная, роста заболеваемости нет, она держится на уровне прошлого года. А пик приходится на конец декабря — середину января.

2 Нужна ли прививка от гриппа и когда лучше ее сделать? Да. Чтобы предотвратить осложнения гриппа и облегчить течение болезни, мы всегда рекомендуем прививаться. Вакцина очень хорошо помогает особенно тем, кто работает в коллективе, у кого есть хронические заболевания, самим медработникам, часто болеющим детям и беременным.



Прививку по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) можно делать в любое время года. Но мы советуем делать это до подъема заболеваемости, то есть с сентября по декабрь. Защитные титры антител вырабатываются в течение десяти дней. После получения вакцины выработанный иммунитет сохраняется в течение года.

3 А для будущих мамочек вакцина не опасна? Нет. Ее можно получить во время беременности начиная со второго триместра.



Во время последней пандемии заболевание протекало очень тяжело и даже были летальные исходы среди беременных. В последующем проводили наблюдения среди будущих мам, и оказалось, что вакцинация защищает очень хорошо не только женщину, но и плод.

4 Гарантирует ли вакцинация, что человек вообще не заболеет за сезон? Полную гарантию ни одна вакцина не дает. Но даже если человек заболеет, то прививка облегчит течение болезни. Это зависит также и от организма, от того, как он вырабатывает антитела после вакцинирования.

5 Сколько доз вакцины закупит Минздрав в 2018 году? Минздрав ежегодно закупает вакцину по мере возможности. В этом году тендер (примерно на 70 тысяч доз) только прошел, поставок еще нет.



Кроме этого, Минздрав ведет переговоры с Глобальным альянсом по вакцинации (ГАВИ), который в 2017-м предоставил нашей республике 105 тысяч доз вакцины итальянского производства. Скорее всего, к концу октября при поддержке этого альянса поступит новая вакцина (по предварительным соглашениям около 70 тысяч доз).

6 Кто может рассчитывать на бесплатную прививку? Вся вакцина по линии МЗ и ГАВИ будет бесплатной только для граждан из групп риска (медработников, беременных, часто болеющих детей, имеющих хронические заболевания, пожилых). Как только вакцина будет получена, ее распределят по всем центрам семейной медицины республики.

7 Где можно сделать платную прививку? В частных медицинских центрах. Обычно в Бишкеке прививки от гриппа делают «Цадмир», «Малыш», «Гиппократ», а также поликлиники № 6, 8, 11. Но на сегодня поступления вакцины пока еще нет

8 Сколько она стоит? В 2017 году цены варьировались от 450 до 600 сомов. Частники сами устанавливают цену.