Генштаб перечислит однодневную зарплату солдату, которому ампутировали руки

Генеральный штаб перечислит однодневную зарплату солдату войсковой части № 30295 Сухопутных войск Руслану Сапарбаеву. Об этом 24.kg сообщили в Управлении информационного обеспечения ведомства.

По их данным, сейчас ведутся переговоры о выделении еще одного протеза для Руслана Сапарбаева.

Военная прокуратура закончила расследование и направила дело в суд. Помимо командира, в дисциплинарном порядке наказано все командование части. Генштаб

Девятнадцатого августа солдата войсковой части № 30295 в городе Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева

током, после ему ампутировали руки.

В Генштабе утверждают, что это несчастный случай и Руслан Сапарбаев во время несения наряда проник в электрическую подстанцию, несмотря на запрещающий знак. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.