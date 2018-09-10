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Общество

Генштаб перечислит однодневную зарплату солдату, которому ампутировали руки

Генеральный штаб перечислит однодневную зарплату солдату войсковой части № 30295 Сухопутных войск Руслану Сапарбаеву. Об этом 24.kg сообщили в Управлении информационного обеспечения ведомства.

По их данным, сейчас ведутся переговоры о выделении еще одного протеза для Руслана Сапарбаева.

Военная прокуратура закончила расследование и направила дело в суд. Помимо командира, в дисциплинарном порядке наказано все командование части.

Генштаб
Девятнадцатого августа солдата войсковой части № 30295 в городе Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током, после ему ампутировали руки.

В Генштабе утверждают, что это несчастный случай и Руслан Сапарбаев во время несения наряда проник в электрическую подстанцию, несмотря на запрещающий знак. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.
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