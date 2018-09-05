Солдата ударило током. Сумму для выплаты страховки определит суд

Солдат войсковой части № 30295 Сухопутных войск города Майлуу-Суу Руслан Сапарбаев, которого ударило током, пока не получил страховку. Об этом 24.kg сообщили в Генштабе.
По данным ведомства, сумму выплаты должен определить суд, Военная прокуратура возбудила дело по статьям «Халатность» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». Следствие продолжается.
Отметим, родственники пострадавшего также требуют предоставить им квартиру в Бишкеке и обеспечить Руслана Сапарбаева ручными электрическими протезами из Германии. Ранее в Генштабе заверили, что протезы для солдата приобретут.
В Генштабе также утверждали, что это несчастный случай и Руслан Сапарбаев во время несения наряда проник в электрическую подстанцию, несмотря на запрещающий знак. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.