16:44
USD 68.78
EUR 79.55
RUB 1.01
Общество

Солдата ударило током. Сумму для выплаты страховки определит суд

Солдат войсковой части № 30295 Сухопутных войск города Майлуу-Суу Руслан Сапарбаев, которого ударило током, пока не получил страховку. Об этом 24.kg сообщили в Генштабе.

По данным ведомства, сумму выплаты должен определить суд, Военная прокуратура возбудила дело по статьям «Халатность» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». Следствие продолжается.

Отметим, родственники пострадавшего также требуют предоставить им квартиру в Бишкеке и обеспечить Руслана Сапарбаева ручными электрическими протезами из Германии. Ранее в Генштабе заверили, что протезы для солдата приобретут. 

В Генштабе также утверждали, что это несчастный случай и Руслан Сапарбаев во время несения наряда проник в электрическую подстанцию, несмотря на запрещающий знак. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.
Ссылка:
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
Солдат пострадал от удара током. Генштаб отказывается предоставить квартиру
Солдата ударило током. В отношении командиров части возбуждено уголовное дело
ЧП в войсковой части. Трансформатор был подключен к кабельной линии
Солдата ударило током. Родственники требуют наказать виновных
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Всемирные игры кочевников. Кто из&nbsp;высоких гостей посетит Кыргызстан Всемирные игры кочевников. Кто из высоких гостей посетит Кыргызстан
Наши в&nbsp;Японии. Как Осака отучил нарынского парня от&nbsp;&laquo;кыргызской пунктуальности&raquo; Наши в Японии. Как Осака отучил нарынского парня от «кыргызской пунктуальности»
В&nbsp;Бишкеке появился новый троллейбусный маршрут В Бишкеке появился новый троллейбусный маршрут
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; реализует объекты недвижимости и&nbsp;автомашину «Бакай Банк» реализует объекты недвижимости и автомашину
Кэшбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;новые смартфоны Huawei в&nbsp;сети O!Store Кэшбэк 10 процентов на новые смартфоны Huawei в сети O!Store
Аэропорт &laquo;Манас&raquo; и&nbsp;турецкая компания подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве Аэропорт «Манас» и турецкая компания подписали меморандум о сотрудничестве
Кыргызтелеком принял участие в&nbsp;аукционе по&nbsp;реализации проекта &laquo;Безопасный город&raquo; Кыргызтелеком принял участие в аукционе по реализации проекта «Безопасный город»