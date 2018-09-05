Солдата ударило током. Сумму для выплаты страховки определит суд

Солдат войсковой части № 30295 Сухопутных войск города Майлуу-Суу Руслан Сапарбаев, которого ударило током, пока не получил страховку. Об этом 24.kg сообщили в Генштабе.

По данным ведомства, сумму выплаты должен определить суд, Военная прокуратура возбудила дело по статьям «Халатность» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». Следствие продолжается.

Отметим, родственники пострадавшего также требуют предоставить им квартиру в Бишкеке и обеспечить Руслана Сапарбаева ручными электрическими протезами из Германии. Ранее в Генштабе заверили, что протезы для солдата приобретут.