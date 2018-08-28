ЧП в войсковой части. Трансформатор был подключен к кабельной линии

В войсковой части № 30295 Сухопутных войск в городе Майлуу-Суу, где солдата Руслана Сапарбаева ударило током, трансформатор был подключен к подземной кабельной линии. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, будка расположена на склоне холма, пострадавший поднялся туда и увидел на земле птичье гнездо.

«Как мне рассказал Руслан, будка была открыта, вся в зарослях травы, никакой предупреждающей надписи, что она под напряжением, не было. Руслан дотронулся до этого гнезда и очнулся уже только в больнице, крича от боли. В Бишкек в БНИЦТО его перевели спустя четыре дня после инцидента, где врачи приняли решение ампутировать ему руки, так как началась гангрена. Это разве не халатность командования? Мы требуем возбуждения уголовного дела в отношении командиров этого подразделения», — заявила Азиза Абдирасулова.

Однако в Генштабе заверяют, что будка была закрыта и соответствующее предупреждение, что она находится под напряжением, имелось.

Родственники требуют выделить семье покалеченного военнослужащего, у которого после удара током поврежден позвоночник и ампутированы руки, квартиру в Бишкеке, оплатить лечение и приобрести в Германии электрические протезы.