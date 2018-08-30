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Общество

Генштаб намерен предоставить один протез солдату, которого ударило током

Генеральный штаб обеспечит одним протезом солдата, которому ампутировали руки после удара током. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Генштаб оказал матери материальную поддержку. «Ведется следствие, по итогам, если Военная прокуратура выявит, что с военнослужащим произошел несчастный случай, ему выплатят компенсацию», — сообщили в ведомстве.

Глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова заявила, что Генштаб нашел протез корейского производства, а не немецкого, который требуется пострадавшему.

«Мы хотим добиться, чтобы парню поставили немецкий протез. Он потерял обе руки. Возникает вопрос реабилитации. В Генштабе говорят, что решают вопрос с компенсацией, но это одноразовая помощь. Должны быть пожизненная материальная поддержка, медицинское обслуживание и жилье. Кто будет за ним ухаживать? Мать не может постоянно сидеть возле него. Государство должно решить вопрос с наймом человека, который будет ухажить за ним», — считает Азиза Абдирасулова.

Девятнадцатого августа солдата войсковой части № 30295 в городе Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током, после ему ампутировали руки.

В Генштабе утверждают, что это несчастный случай и Руслан Сапарбаев во время несения наряда проник в электрическую подстанцию, несмотря на запрещающий знак. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.
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