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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки (60)

Убийство Бурулай. Процесс начинается в Жайылском районном суде

Расследование уголовного дела по факту убийства в отделе милиции Бурулай Турдалиевой завершено. Дело передано в Жайылский районный суд. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

На скамье подсудимых будет один обвиняемый — Марс Бодошев. Первое заседание громкого процесса состоится 5 сентября.

По данным радио «Азаттык», адвокат семьи Турдалиевых намерена ходатайствовать о выражении недоверия судье и переносе рассмотрения дела в Свердловский районный суд Бишкека.

В Жайылском райсуде 10 сентября также начинается процесс в отношении милиционеров, допустивших убийство Бурулай Турдалиевой.

Напомним, 27 мая 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, нанес ножевые ранения сначала ей, а затем себе.
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