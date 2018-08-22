Убийство Бурулай. Процесс начинается в Жайылском районном суде

Расследование уголовного дела по факту убийства в отделе милиции Бурулай Турдалиевой завершено. Дело передано в Жайылский районный суд. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

На скамье подсудимых будет один обвиняемый — Марс Бодошев. Первое заседание громкого процесса состоится 5 сентября.

По данным радио «Азаттык», адвокат семьи Турдалиевых намерена ходатайствовать о выражении недоверия судье и переносе рассмотрения дела в Свердловский районный суд Бишкека.

В Жайылском райсуде 10 сентября также начинается процесс в отношении милиционеров, допустивших убийство Бурулай Турдалиевой.

Напомним, 27 мая 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, нанес ножевые ранения сначала ей, а затем себе.