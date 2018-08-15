Станет безопаснее. В микрорайоне «Восток-5» устанавливают видеокамеры

В столичном микрорайоне «Восток-5» установят более семидесяти видеокамер. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

«Восток-5» выбран пилотным в рамках программы «Безопасный микрорайон». Там, по данным УВД Свердловского района, за 2017 год произошло 494 происшествия. Микрорайон считается одним из криминогенных.

Из местного бюджета выделены средства на оснащение камерами видеонаблюдения 14 многоквартирных домов: приобретены 72 видеокамеры, 9 видеорегистраторов, 9 жестких дисков, 9 блоков питания, 12 мониторов и 2, 335 тысячи метров кабеля.