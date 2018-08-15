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Общество

Военнослужащих, издевавшихся над солдатами в Кой-Ташской части, задержали

Троих военнослужащих, издевавшихся над солдатами в Кой-Ташской войсковой части, задержали. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым Шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, им предъявили обвинения в превышении должностных полномочий. Сегодня суд должен избрать им меру пресечения.

Солдаты срочной службы войсковой части 73809, расположенной в селе Кой-Таш, пожаловались правозащитникам на издевательства со стороны командиров. Они рассказали, что их вывозили в близлежащий поселок и заставляли чистить навоз, ремонтировать чужую машину и копать арыки. 
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