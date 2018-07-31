Серые схемы ГУОБДД? Почему в Кыргызстане перестали эвакуировать машины

В Бишкеке второй месяц не эвакуируют неправильно припаркованные автомобили. Неужели в столице навели порядок на дорогах, заработал проект «Безопасный город» и приносит плоды борьба с коррупцией?

Отнюдь, машины нахально паркуют под знаком «Работает эвакуатор». Ситуация усугубилась после того, как Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями раскрыла коррупционную схему в системе ГУОБДД. Совпадение это или закономерность? ИА «24.kg» попыталось выяснить, куда исчезли инспекторы и эвакуаторы.

С поличным

В середине июня ГСБЭП задержала за взятку инспектора Управления безопасности дорожного движения. В кармане у него нашли 640 сомов.

Отмечается, что сотрудники ГУОБДД, злоупотребляя должностным положением, при выявлении административных правонарушений в виде незаконной парковки эвакуировали автомобили на штрафстоянку, но часть их после получения денег от владельцев отдавали без составления протокола.

За два дня из 90 эвакуированных машин протоколы выписали всего на 30. Предварительный ущерб госбюджету — более 60 тысяч сомов.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. Следствие не завершено.

Затишье на штрафстоянке

Излюбленные места для неправильной парковки, как всегда, переполнены. Рядом нет ни инспекторов, ни эвакуаторов.

Фото ИА «24.kg». Водители нагло паркуются под знаком «Остановка запрещена. Работает эвакуатор»

К слову, штрафстоянка пустая, припаркованы лишь несколько автомобилей и вышедшие из строя автобусы. Эвакуаторы стоят без дела.

В разгар рабочего дня водители спецмашин прячутся в тени или ближайшей столовой. Они рассказали, что, после того как с поличным поймали инспектора, выездов стало гораздо меньше.

Тендер на эвакуацию неправильно припаркованных машин выиграло ОсОО «Портал групп». По данным Министерства юстиции, компанией руководит Кубанычбек Барыктабасов. В ОсОО уверяют, что в базу данных еще не внесли поправки, фирма теперь принадлежит Назару Коеналиеву.

По словам самого Назара Коеналиева, в ГУОБДД отвечают, что нет инспекторов.

«Согласно договору, инспектор и водитель эвакуатора ежедневно должны выезжать на закрепленный за ними участок и эвакуировать нарушителей. Инспекторы сейчас не приходят», — рассказал Назар Коеналиев.

В «Портал групп» 15 эвакуаторов. За последний месяц они поставили на штрафстоянку 250 машин.

По данным ГУОБДД, эвакуация машин идет в штатном порядке. Только на прошлой неделе расчищали улицу Шопокова — от магазина «Алтын» до Свердловской районной прокуратуры.

Нарушителей много, инспекторов мало

Эвакуировать машины в принудительном порядке обещали еще с апреля 2017 года. Но сделать это удалось лишь в начале 2018-го. Первый тендер с жесткими требованиями к участникам не состоялся. Второй по пересмотренным условиям провели методом прямого заключения договора. Единственного участника в МВД не называли. Лишь после того как контракт был заключен, стал известен победитель конкурса — ОсОО «Портал групп». С ним заключен договор на пять лет.

Ранее заместитель командира батальона ГУОБДД МВД КР по Бишкеку Жээнбек Большевиков рассказал ИА «24.kg», что в городе официально зарегистрировано около полумиллиона машин, а еще около 40 тысяч автомобилей из Чуйской области ежедневно заезжает и выезжает из столицы.

«Наша первая цель сегодня — это профилактика. Если у кого-то машину эвакуировали, то он рассказывает об этом своим родным, знакомым. А когда эвакуатор работает на улице, то этот процесс видят, как минимум, человек 50. Они тоже расскажут, что машины нарушителей эвакуируют. И тогда водители задумаются и не будут парковать машины в неположенных местах. Конечно, в последнее время стало много обращений, в день принимаем до 100 звонков. Стараемся реагировать, но не всегда получается. У нас на полтора миллиона граждан всего 220 инспекторов ГУОБДД. Дежурство одновременно несут около 70 сотрудников. Вопросом расширения штата занимается наше руководство», — пояснил он.

Сотрудники ГУОБДД не ставят перед собой карательную задачу, нацелены больше на профилактику. Например, в России эвакуация обходится нарушителю в 7 тысяч рублей, а у нас вместе со штрафами — в 2 тысячи 350 сомов.

Тогда почему инспекторы ГУОБДД открыто саботировали эвакуацию машин нарушителей и не проводили профилактику?

В поисках виноватых

Начальник УОБДД по Бишкеку Шайырбек Бопонов уверяет, что информация о том, что нет инспекторов, не соответствует действительности. Эвакуация проходит в штатном режиме.

Заместитель командира батальона Жаныбек уулу Уланбек пояснил ИА «24.kg», что проблема кроется в самой компании «Портал групп».

«У них несколько машин на ремонте, какие-то без бензина. Инспекторы приходили, но работать не могли из-за отсутствия эвакуаторов», — отметил он.

Фото ИА «24.kg». Эвакуаторы готовы в любой момент приступить к работе

Накануне мы провели три часа на штрафстоянке. За это время ни один эвакуатор не выехал в город. Жаныбек уулу Уланбек настаивает, что инспекторы появились после обеда, видимо, когда журналисты уже уехали.

Совпадение или нет, но только после неоднократных обращений ИА «24.kg» в ГУОБДД эвакуаторы начали работать. Управление выделило двух инспекторов.