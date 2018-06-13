Убившего девушку Бурулай в Жайыльском РОВД водворили в СИЗО-1 Бишкека

Подозреваемого в убийстве 19-летней Бурулай Турдалиевой водворили в СИЗО-1 города Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

29-летнего уроженца Таласской области выписали из больницы, где он находился после попытки самоубийства.

В ГУВД Чуйской области подтвердили информацию о водворении подозреваемого в СИЗО.

Парень хотел украсть 19-летнюю Бурулай Турдалиеву замуж. Когда их привезли в милицию, он нанес ножевые ранения сначала ей, а затем себе.

Через девять дней после случившегося президент Сооронбай Жээнбеков потребовал жестко наказать виновных, а премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев — в корне изменить отношение к краже невест.

Дисциплинарные и административные наказания вплоть до увольнения получили 23 сотрудника милиции.