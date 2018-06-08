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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки (38)

Памяти Бурулай. В Кыргызстане вышел короткометражный фильм «Похищение»

ПРООН и ЮНИСЕФ при поддержке посольства Великобритании выпустили короткометражный фильм «Похищение», режиссер Азим Азимов. Фильм посвящен Бурулай, которую убил похититель в районном отделении милиции.

Короткометражный фильм «Похищение» рассказывает о школьнице Ажар, ученице школы в далеком селе Нарынской области.

«Отец Ажар уехал на заработки в Россию, она осталась с матерью, которая еле сводит концы с концами, обеспечивая семейный быт. Ажар похищают для вступления в брак. Ее вызволяют мать и местный тракторист, который посчитал, что жизнь и благополучие девочки превыше установленных традиций и норм. Необходимо отметить, что действия матери Ажар наглядно показывают, какую огромную роль играют родители, поддерживая девочек в их попытках построить самостоятельно свое будущее», — отметили в ПРООН.

Азим Азимов на своем канале в Telegram написал, что идея создать фильм о похищении невест появилась в начале года.

«Больше всего в историях про ала качуу меня всегда поражал один эпизод. Когда девушка наотрез отказывается оставаться с похитителем и решает уйти, какая-нибудь бабка ложится на порог и грозится проклясть, если девушка ее перешагнет. К тому моменту, когда старуха ложится у двери, девушка измотана и физически, и психологически. Ей не дают поговорить с родителями. А угроза проклятья оказывается последним ударом. И девушка остается», — написал он.

Режиссер отметил, что когда фильм смонтировали и готовили к показу, произошла история Бурулай. После долгих обсуждений, команда решила посвятить фильм ей.

«Иногда фильмы переворачивают сознание людей. Я, к сожалению, не настолько талантливый, чтобы сделать это. Я надеюсь лишь на то, что, может, что-то екнет в сердце зрителя, и запомнится ему главная мысль. О том, что чужих дочерей не бывает», — сказал он.
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