Лишение Аиды Саляновой мандата депутата Жогорку Кенеша ЦИК рассмотрит сегодня

Вопрос лишения мандата депутата Жогорку Кенеша члена парламентской фракции «Ата Мекен» Аиды Саляновой Центризбирком рассмотрит сегодня. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
Ленинский районный суд Бишкека признал депутата Жогорку Кенеша Аиду Салянову виновной в злоупотреблении должностных полномочий в бытность министром юстиции и приговорил ее к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Наказание отсрочено — до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста. Сейчас ему всего два года.
оставил в силе решение предыдущей инстанции.
Аиду Салянову обвиняли в том, что в 2010 году она незаконно продлила адвокатскую лицензию партнеру Максима Бакиева Алексею Елисееву. По этому факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело в декабре 2016 года.
Ожидается, что на место Аиды Саляновой депутатом в Жогорку Кенеш придет Клара Кабилова.