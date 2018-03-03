Лишение Аиды Саляновой мандата депутата Жогорку Кенеша ЦИК рассмотрит сегодня

Вопрос лишения мандата депутата Жогорку Кенеша члена парламентской фракции «Ата Мекен» Аиды Саляновой Центризбирком рассмотрит сегодня. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Ленинский районный суд Бишкека признал депутата Жогорку Кенеша Аиду Салянову виновной в злоупотреблении должностных полномочий в бытность министром юстиции и приговорил ее к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Наказание отсрочено — до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста. Сейчас ему всего два года.

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Бишкекский городской суд 7 февраля оставил в силе решение предыдущей инстанции.

Аиду Салянову обвиняли в том, что в 2010 году она незаконно продлила адвокатскую лицензию партнеру Максима Бакиева Алексею Елисееву. По этому факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело в декабре 2016 года.

Ожидается, что на место Аиды Саляновой депутатом в Жогорку Кенеш придет Клара Кабилова.