13:20
0
USD 68.05
EUR 83.53
RUB 1.20
Власть

Лишение Аиды Саляновой мандата депутата Жогорку Кенеша ЦИК рассмотрит сегодня

Вопрос лишения мандата депутата Жогорку Кенеша члена парламентской фракции «Ата Мекен» Аиды Саляновой Центризбирком рассмотрит сегодня. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Ленинский районный суд Бишкека признал депутата Жогорку Кенеша Аиду Салянову виновной в злоупотреблении должностных полномочий в бытность министром юстиции и приговорил ее к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Наказание отсрочено — до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста. Сейчас ему всего два года.

Читайте по теме
Шесть созывов Жогорку Кенеша. Все депутаты, попавшие в уголовные дела
Бишкекский городской суд 7 февраля оставил в силе решение предыдущей инстанции.

Аиду Салянову обвиняли в том, что в 2010 году она незаконно продлила адвокатскую лицензию партнеру Максима Бакиева Алексею Елисееву. По этому факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело в декабре 2016 года.

Ожидается, что на место Аиды Саляновой депутатом в Жогорку Кенеш придет Клара Кабилова.
Ссылка:
просмотров: 461
Версия для печати
Материалы по теме
Вместо Асылбек уулу Дамирбека в парламент может прийти бизнесмен Насыр Мусаев
Вместо Фархата Иминова в парламент может прийти сын экс-вице-премьера
За сокрытие двойного гражданства ЦИК предлагает ввести уголовное наказание
Шесть созывов Жогорку Кенеша. Все депутаты, попавшие в уголовные дела
Чтобы неповадно было. Депутат предлагает наказывать за двойное гражданство
Двойное гражданство депутата Асылбек уулу Дамирбека невозможно было установить
Депутат парламента Аида Салянова попрощалась с коллегами
В ЦИК поступили обвинительные приговоры на Аиду Салянову
Депутаты требуют рассмотреть на заседании провалившуюся судебную реформу
Борьба с коррупцией: с чего и с кого начинать президенту
Популярные новости
Президент Кыргызстана не&nbsp;принял отставку руководителя аппарата Фарида Ниязова Президент Кыргызстана не принял отставку руководителя аппарата Фарида Ниязова
Сапар Исаков предлагает преобразовать милицию в&nbsp;полицию Сапар Исаков предлагает преобразовать милицию в полицию
Владимир Путин презентовал новое российское оружие и&nbsp;припугнул мир Владимир Путин презентовал новое российское оружие и припугнул мир
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;19-23 февраля Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 февраля
Бизнес
Mega iTV: теперь в&nbsp;два раза больше телеканалов в&nbsp;цифровом качестве Mega iTV: теперь в два раза больше телеканалов в цифровом качестве
Связаться с&nbsp;Мобильным оператором&nbsp;О! можно круглосуточно по&nbsp;WhatsApp Связаться с Мобильным оператором О! можно круглосуточно по WhatsApp
Аскар Салымбеков стал кавалером почетного ордена Бразилии Рио Бранко Аскар Салымбеков стал кавалером почетного ордена Бразилии Рио Бранко
Фархат Иминов сложил с&nbsp;себя полномочия депутата ЖК&nbsp;КР (текст обращения) Фархат Иминов сложил с себя полномочия депутата ЖК КР (текст обращения)