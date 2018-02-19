В ЦИК поступили обвинительные приговоры на Аиду Салянову

В ЦИК еще не решили, когда рассмотрят вопрос о лишении Аиды Саляновой депутатского мандата. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ведомстве.

По словам члена ЦИК Гульнары Джурабаевой, в общий отдел уже поступили копии обвинительных заключений Ленинского районного и Бишкекского городского судов. Решение о лишении ее мандата будет принято на заседании.

Следующей по списку от партии «Ата Мекен» придет в парламент Гульнара-Клара Самат.

Гульнара-Клара Самат — бывший председатель ЦИК Клара Кабилова. На выборах в городской кенеш Бишкека в 2008 году она открыто заявила, что ей угрожает Максим Бакиев — сын экс-президента Курманбека Бакиева. Она покинула страну, опасаясь за свою жизнь.

Экс-министр юстиции Аида Салянова приговорена Бишкекским горсудом к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества. Суд применил отсрочку исполнения решения на 12 лет, когда ее младшей дочери исполнится 14. Приговор Ленинского райсуда оставлен без изменений.