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Власть

Гульнара Джурабаева: Лишив Аиду Салянову мандата, ЦИК нарушил закон

Лишив депутата Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Аиду Салянову мандата, ЦИК нарушил закон. Так считает член Центризбиркома Гульнара Джурабаева. 

Она выступила с особым мнением и решение избирательной комиссии о досрочном прекращении депутатских полномочий Аиды Саляновой не поддержала. 

По ее словам, исполнение приговора судов двух инстанций в отношении Аиды Саляновой наступит только через 12 лет. Аида Салянова признана виновной и осуждена, но с отсрочкой, и в законе не прописана подобная правоприменительная практика. По мнению Гульнары Джурабаевой, государство в лице судебных инстанций отказалось от ограничения свободы Аиды Саляновой, но лишило ее права на труд. С отсрочкой и имея судимость, Аида Салянова не может трудоустроиться ни по специальности, ни на государственной службе. 

ЦИК в этом случае должен был оставить ей мандат. К тому же Аида Салянова обжаловала приговор в Верховном суде. 

Экс-министр юстиции и бывший генеральный прокурор обвинялась в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, будучи главой Минюста, она в 2010 году незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Ленинский районный и Бишкекский городской суды приговорили ее к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания сроком на 12 лет, когда младшей дочери Аиды Саляновой исполнится 14 лет. 
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