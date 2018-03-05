Вопрос с передачей мандата депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой не решен. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ЦИК.

По словам члена Центризбиркома Гульнары Джурабаевой, ЦИК проверяет наличие российского гражданства у экс-глава Центризбиркома Клары Кабиловой (Гульнара-Клара Самат). В 2008 году она уехала из Кыргызстана, заявив, что ей угрожал расправой сын экс-президента Кыргызстана Максим Бакиев.

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Гульнара Джурабаева отметила, что, вероятно, передачу мандата приостановят до тех пор, пока Верховный суд не вынесет приговор в отношении Аиды Саляновой. Адвокаты обжаловали вердикт. Аида Салянова лишена мандата досрочно.

По вердикту судов Аида Салянова признана виновной в злоупотреблении служебным положением. По версии обвинения, будучи министром юстиции, в 2010 году она незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Аида Салянова осуждена на пять лет с отсрочкой исполнения решения суда на 12 лет, когда ее младшей дочери не исполнится 14 лет.