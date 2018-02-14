Депутаты требуют рассмотреть на заседании провалившуюся судебную реформу

Депутаты требуют рассмотреть на заседании провалившуюся в Кыргызстане судебную реформу. С таким предложением выступили сразу несколько членов Жогорку Кенеша.

Жанар Акаев напомнил, что на Совете безопасности президент Сооронбай Жээнбеков обрушился с резкой критикой в адрес силовых, надзорных и фискальных органов. Затронул он вопрос и вынесения неправомерных судебных решений.

Нардеп напомнил, что на прошлой неделе незаконно осуждена на пять лет лишения свободы его коллега Аида Салянова. Он добавил, что объявившие в знак протеста голодовку представители оппозиции (Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнест Карыбеков) направили письмо на имя народных избранников, и они должны на него отреагировать.

Кроме того, Омурбек Текебаев, мы все забыли про него, а он нуждается в лечении. У него больное сердце и ноги. Необходимо рассмотреть вопрос о его госпитализации. Жанар Акаев

Депутаты Наталья Никитенко и Каныбек Иманалиев также потребовали пригласить из аппарата президента ответственных за проведение судебной реформы, членов Совета судей, Совета по отбору судей и спросить у них, почему суды выносят политически мотивированные приговоры и продолжают работать по указке «сверху».

Вице-спикер Мирлан Бакиров отметил, что данный вопрос следует обязательно рассмотреть, и предложил включить его в календарный план Жогорку Кенеша на март.