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Власть

Депутат парламента Аида Салянова попрощалась с коллегами

Депутат Жогорку Кенеша Аида Салянова попрощалась с коллегами. Она выступила сегодня на заседании с заявлением.

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«Несмотря на то что все свидетели поддерживали меня, суд принял неправовое решение. Государству не нанесено ни одного тыйына ущерба. Стало очевидно, что судебная система прогнила. В каждом городе и селе есть люди, которые хотят отомстить. Генеральная прокуратура осуществляет неблаговидные дела. ЦАРИИ была признана порочной, значит, и все, кто там работали, такие же. Это Исаков, Абдыгулов, Калиев. Индира Джолдубаева также плюет в колодец, из которого будет пить», — сказала Аида Салянова.

«Те, кто хотят отомстить, должны быть чище и выше... Нам должно быть стыдно подавать руку представителям судебной системы, а уж тем более награждать их. Мы же показываем их как героев, ставим в пример», — добавила она.

Она попросила коллег поддержать ее законопроекты, внесенные ранее, и пожелала им плодотворной работы.

Экс-министр юстиции Аида Салянова приговорена Бишкекским горсудом к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества. Суд применил отсрочку исполнения решения на 12 лет, когда ее младшей дочери исполнится 14. Приговор Ленинского райсуда оставлен без изменений.

Ранее в ЦИК поступили копии обвинительных заключений Ленинского районного и Бишкекского городского судов. ЦИК в ближайшие дни решит вопрос о досрочном лишении Аиды Саляновой депутатского мандата.
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