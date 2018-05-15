Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 15 мая кратковременныедожди. Воздух прогреется до +21 градуса. День увеличился до 14 часов 37 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;

до 15 июня отрезок улицы Айни, от Псковской до Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 5-й микрорайон, № 42, жилмассив « Тынчтык»;

9.00-18.00 — улицы Абая, № 2а, Саадаева, Манаса, Можайского, Боталиева, переулки Витебский, Бреславский, Ижевский;

9.30-14.00 — район пересечения улиц Фирсова и Пролетарской, Абдрахманова;

9.30-18.00 — 6-й микрорайон, №№ 8-12, 7а, 8а, бульвар Эркиндик, улицы Боконбаева, Раззакова, Орозбекова, Щербакова, Молдо, Руставели, Жунусалиева, проспект Мира;

10.00-18.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Белмазар, Ташарык).

Памятные даты

В Кыргызстане отключено аналоговое телевещание

15 мая 2017 года по всему Кыргызстану отключены 240 передатчиков аналогового формата.

С 2014-го цифровое телевизионное вещание шло в тестовом режиме.

Сформирован социальный пакет телеканалов эфирного цифрового наземного вещания, в котором представлены как информационный, так и музыкально-развлекательный, детский, научно-образовательный и спортивный контенты.

Международный день семей

Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи. По мнению ООН, когда попираются основные права одной семьи, единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой.

Во многих странах разработаны целые стратегии демографического развития. В этот день проводятся различные просветительские, публичные и праздничные мероприятия: концерты, встречи, тренинги, конференции и другие.

Международный день климата

15 мая мир отмечает Международный день климата. Учреждение этого неофициального экологического праздника стало ответом на призыв метеорологов защищать климат как важный ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и будущих поколений.

Сохранение климата — одна из глобальных проблем, которые сегодня стоят перед человечеством.

Напомним, накануне в Бишкеке прошла акция «Мы задыхаемся!».

Люди, которые меняли мир

Родилась актриса Даркуль Куюкова

Родилась 15 мая (по другим источникам 29 октября) 1919 года в селе Токолдош.

Сценическая жизнь Даркуль Куюковой началась в 1936 году в Театре юного зрителя во Фрунзе. Она сыграла более ста разнохарактерных ролей, создала целую галерею высокохудожественных женских образов, которые вошли в сокровищницу театрального искусства республики.

Вершиной актерского мастерства Даркуль Куюковой стала роль Толгонай в спектакле «Материнское поле» по одноименной повести Чингиза Айтматова. Актриса создала монументальный образ кыргызской матери, воплотив в ней лучшие героические черты своей современницы.

В кино с 1954 года. Снялась в фильмах «Первый учитель», «Джамиля», «Белый пароход» и многих других.

Умерла в 1997-м.

Сооронбай Жусуев

Сооронбай Жусуев родился 15 мая 1925 года в селе Кызыл-Джар Кара-Кульджинского района Ошской области. После окончания сельской школы 18-летний юноша мобилизуется в армию и с 1943-го по 1945 год служит связистом в рядах прославленной гвардейской дивизии имени И.Панфилова. В боях дважды ранен. Первое стихотворение Сооронбая Жусуева «Вперед, кыргызские воины!» опубликовано на страницах журнала «Советтик Кыргызстан» (ныне «Ала-Тоо») в 1943 году, когда ему было 18 лет. Первая книга его стихов «Эмгек кусу» («Песня труда») вышла из печати в 1950 году. С тех пор на кыргызском языке издано 30 книг поэта, 15 — на русском, 11 из них выпустили центральные московские издательства. Книги стихов поэта изданы в переводе на казахский, узбекский, таджикский, азербайджанский, украинский языки. Многие стихи переведены более чем на 30 языков народов ближнего и дальнего зарубежья. Сооронбай Жусуев — признанный мастер лирических и эпических произведений, а также опытный и очень тонкий переводчик поэзии. Умер 4 февраля 2016 года. Умер 4 февраля 2016 года.

Родился поэт Омуркул Кулумбаев

В 1933 году в селе Терек-Суу Ат-Башинского района родился поэт Омуркул Кулумбаев.

Печатается с 1966 года. Первый стихотворный сборник «Турмуш кайрыктары» («Жизненные мотивы») издан в 1970-м. Автор десяти поэтических сборников. Отдельные стихотворения поэта публиковались на русском языке.

У кого намечается той

Жунус уулу Адыл

Родился 15 мая 1963 года в городе Кульдже Китайской Народной Республики. С 2015 года — депутат VI созыва Жогорку Кенеша от политической партии «Республика — Ата Журт».

Куда сходить

в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты » ; Подробнее

; Подробнее в Кыргызском государственном доме-музее М.В.Фрунзе продолжается фотодокументальная выставка «Пишпек — Фрунзе — Бишкек» ; Подробнее

в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут спектакль «Любовь по понедельникам» (Россия) .

Куда еще стоит отправиться сегодня, читайте в нашей «Афише».

Спорт

чемпионат Кыргызстана по шахматам .

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

ИА «24.kg», 11.30 — пресс-конференция «Правосудие и объективность: кто поставит знак равенства?»;

Большой Овальный зал, 10.00 — заседание комитета по международным делам, обороне и безопасности;

Большой Овальный зал, 14.00 — заседание комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию;

Западный зал, 10.00 — заседание комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству;

Восточный зал, 14.00 — заседание комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции;

Западный зал, 14.00 — заседание комитета по экономической и фискальной политике;

отъезд от мэрии, 10.30 — рабочий объезд мэра Бишкека Албека Ибраимова социальных объектов столицы;

ПЦ АКИpress, 10.30 — пресс-конференция о военно-патриотическом конкурсе;

11.00 — пресс-конференция «Коррупция законодательно закрепленная и неотъемлемая часть современной системы КР»;

Октябрьская районная администрация, 16.00 — традиционная встреча с жителями всех четырех районов города;

Национальная академия наук, 10.00 — круглый стол «Успешные технопарки и лучшая практика»;

ПЦ «Кабар», 11.00 — обращение ветеранов силовых структур к властям о незаконных действиях и бездействии со стороны военной прокуратуры.

Первомайский районный суд, 10.00 — заседание по делу экс-главы ФУГИ Дуйшенбека Зилалиева;

ПЦ «Вечерний Бишкек», 11.00 — круглый стол «Внешнеполитические векторы и экономические приоритеты в работе нового правительства КР».

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