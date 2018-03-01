Кадровая служба за три года обучила госязыку более 900 чиновников

За последние три года более 900 государственных и муниципальных служащих прошли курсы кыргызского языка. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Кадровой службы Калыбек Алышпаев.

По его словам, госслужащих обучают по специальной программе «Деловой кыргызский».

«Их знание кыргызского должно соответствовать занимаемой должности. Но в этом году все проходят только пробные тесты. По результатом теста никаких мер принимать не будут. Тестирование введено лишь для определения уровня владения чиновниками языком. Непрошедших тест мы будем переобучать в течение года», — сказал Калыбек Алышпаев.

Тест не будут сдавать те, кто занимает политические должности. Это министры, руководители служб, главы комитетов, мэры и уполномоченные представители правительств в регионах.

«Они по закону изначально должны знать государственный язык», — отметил Калыбек Алышпаев.

С января 2019 года уже начнется аттестация госслужащих на знание кыргызского.